Пока бушует коронавирус: продуктов в России хватит на пару месяцев

Продуктов питания хватит на восемь недель, но запас постоянно пополняется. Самые популярные покупки россиян на фоне новостей об эпидемии коронавируса – гречка, макароны, средства дезинфекции и туалетная бумага.
Производители заверили, что они готовы обеспечить торговые сети всем необходимым. По их мнению, ажиотаж на продукты – временная ситуация. Совместно с властями они думают над тем, как ускорить доставку наиболее популярных у населения товаров.
Особое внимание уделяется поставкам в небольшие магазины, пишет газета "Известия". По словам Власенко, ситуация под контролем.
В свою очередь в Минпромторге заявили, что торговые сети из-за эпидемии коронавируса загодя стали запасаться всем необходимым. Ведомство уже разослало письмо с рекомендациями по работе в период борьбы с опасной инфекцией.
Ранее представители Министерства промышленности и торговли объяснили ситуацию с пустыми полками в магазинах в условиях эпидемии коронавируса в России. Дело в том, что товар выкладывается в соответствии с определенным циклом. Это не означает, что его нет – продукция может быть в пути или в подсобке.
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