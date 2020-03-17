Ходит среди нас: в Москве из больницы сбежал зараженный коронавирусом

Из больницы несознательный гражданин сбежал в 3:00 по мск. Он просто вышел из приемного отделения и перелез через забор.
Пока больной коронавирусом разгуливает среди здоровых россиян. Росгвардия ищет Нелюбина по всей Москве и области. Известно, что COVID-19 у него подтвердили на первом этапе медицинской проверки. В настоящее время анализы пациенте направлены в лабораторию "Вектор", передает телеграм-канал 112.
Напомним, ранее из больницы в коммунарке сбежала еще одна больная коронавирусом пациентка. Она покинула медучреждение в одних тапках и отправилась домой в Кунцево.
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