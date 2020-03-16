Зараженная коронавирусом москвичка сбежала из-под карантина во многолюдный город

Судя по всему, женщине надоело сидеть взаперти, и она не нашла ничего лучше, как самовольно оставить лечебное учреждение. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил факт побега.
Медик посетовал на то, что несмотря на предписания и разъяснительную работу при поступлении в клинику, врачам приходится сталкиваться с несознательным поведением пациентов, которые недооценивают опасности распространения ими коронавируса в Москве. Он добавил, что после побега пациентки к ее поиску подключили полицию, передает телеграм-канал "Подъем".
Стражи порядка уже нашли и отвезли зараженную коронавирусом пациентку обратно в больницу, сообщает НСН. Сейчас уточняется круг лиц, с которыми она контактировала.
Отметим, что за нарушение карантинного режима женщину могут принудительно оставить в больнице на неопределенный срок. Более того, беглянке может грозить уголовная ответственность. В стационаре в Коммунарке сейчас находятся 312 человек, у 17 из них подтвержден коронавирус.
Напомним, на 16 марта в мире зафиксировано 162 687 больных коронавирусом, выздоровело 75 620, умерло 6 065 человек. В России зарегистрировано 63 случая болезни. Из-за коронавируса в Москве отменили массовые мероприятия.
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