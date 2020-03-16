Объявлено об испытаниях вакцины от коронавируса

Американские эксперты намерены приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса. Это произойдет в Сиэтле, где зарегистрировано наибольшее число зараженных в США.
Для благих целей отобрали несколько десятков добровольцев, пишет НСН. Напомним, что в России 65 человек заразились коронавирусом.
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