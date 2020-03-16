Чемпионат Европы по футболу решили перенести из-а коронавируса

Пандемия коронавируса продолжает влиять на проведение масштабных мероприятий. Чемпионат Европы по футболу было решено перенести. Вероятнее всего, речь идет о временном промежутке в год. Союз европейских футбольных ассоциаций был вынужден пойти на подобный шаг.
По данным телеканала "360", окончательная дата будет утверждена на пресс-конференции УЕФА. В ней примут участие представители десятков европейских стран.
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