Россияне начали заражать коронавирусом друг друга

Роспотребнадзор выступил с новым заявлением о пандемии коронавируса. Теперь его обнаружили не только у недавно вернувшегося из-за границы россиянина, но и у не путешествующих жителей страны. Таких случаев зарегистрировано три.
Отмечается, что власти Москвы не скрывают информацию о количестве зараженных граждан. Правительство заинтересовано в предоставлении правдивой статистики. Интересно, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил об увеличении числа больных с COVID-19 до 17 человек.
Согалсно официальным данным на 15 марта, в России зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусом. Сообщается, что более половины были зафиксированы в Москве. Из этого числа 8 человек уже выздоровели. Отметим, COVID-19 обнаружили у 156,4 тысяч жителей планеты. Почти половина зараженных коронавирусом уже выздоровела. Скончались три процента больных.
Специалисты рекомендуют воздержаться от перелетов в другие страны. Также медики призывают жителей соблюдать правила гигиены: тщательно мыть руки, не прикасаться друг к другу и не трогать собственное лицо.
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