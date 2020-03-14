Собянин ввел особый режим в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился усилить меры безопасности в городе для борьбы с распространением коронавируса. Особый режим касается не только иностранных гостей, но и самих жителей столицы.
В своем микроблоге градоначальник объявил о режиме обязательной самоизоляции для гостей из стран, где произошли масштабные вспышки эпидемии. Им придется ограничить контакты с другими людьми в течение двух недель. Аналогичные меры также применяются к их сожителям.
Школьникам, вернувшимся из зарубежных стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, также придется провести дома 14 дней. Кроме того, с понедельника ученикам разрешено не посещать учебные заведения: для этого потребуется лишь согласие родителей. Но вместо этого им придется учиться на дому.
Сергей Собянин отметил, что работодателям предписано не пускать на работу людей, соблюдающих режим самоизоляции для защиты других сотрудников. Градоначальник напомнил, что Трудовой кодекс России обязывает обеспечить безопасные условия труда.
Мэр обратил внимание, что согласно его указу вспышка коронавируса COVID-2019 становится "непреодолимым обстоятельством".
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