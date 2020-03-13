Кремль выступил с важным заявлением о Путине и коронавирусе

Накануне на карантин был отправлен вернувшийся из Франции
депутат Сергей Катасонов. При этом пару дней назад Владимир Путин выступил с
трибуны нижней палаты. С парламентарием президент не
контактировал, поспешил успокоить встревоженных журналистов Дмитрий Песков.
По его словам, здоровье главы государства на особом контроле у медиков. Для защиты Путина от заболеваний, в том числе коронавируса, делается все возможное, заверил пресс-секретарь президента.
В то же время Песков признался, что не знает, проверяли ли президента на коронавирус. Информация о здоровье главы государства – не для прессы, подчеркнул он. "Президент работает на полную катушку, как всегда", – цитирует пресс-секретаря Путина телеграм-канал "Подъем".
На 13 марта коронавирусом COVID-19 заразились свыше 130 тысяч человек, умерли 4,7 тысячи и выздоровели почти 70 тысяч. Ситуация в Китае улучшилась: за последние сутки выявлено восемь новых случаев.
Глава экспертной комиссии госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань озвучил примерные сроки окончания пандемии коронавируса. По его мнению, распространение заразы завершится к лету, но для этого все страны должны принять необходимые меры.
В России коронавирус COVID-19 выявлен у 37 человек. В Москве приняты дополнительные меры безопасности: отменены мероприятия с числом участников более пяти тысяч, в аэропортах пассажиров проверяют на наличие температуры.
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