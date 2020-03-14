Елена Малышева раскрыла элементарное средство от коронавируса

По словам телеведущей и врача, чистота рук – одно из главных условий профилактики коронавируса. Причем соблюдать гигиену помогут два элементарных доступных каждому средства – мыло и вода.
Мытье рук Елена Малышева считает прекрасной альтернативой антисептикам. По ее словам, спиртосодержащие гели хороши, когда человек собирается выйти из дома или у него нет возможности помыть руки, передает телеканал "360". Поэтому ведущая призвала не паниковать из-за дефицита антисептиков в аптеках.
Отметим, что к советам ведущей программы "Жить здорово!" на Первом канале прислушиваются многие россияне. За десять лет существования в эфире передача снискала доверие и любовь миллионов наших соотечественников.
Однако не обходится на популярном шоу Елены Малышевой и без казусов. Ее смелые и неоднозначные высказывания и поведение в эфире нередко становится предметом обсуждения публики, а неоднозначные видеоролики разлетаются по Сети, как горячие пирожки.
Елена Малышева – врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук и профессор. До шоу "Жить здорово!" она вела передачу "Здоровье" на Первом канале.
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