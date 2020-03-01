Путин заявил о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса

Путин сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом нового типа в КНР индекс деловой активности опустился ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года. Президент отметил, что текущий уровень цен на нефть приемлем для России, однако следует готовится к различным сценариям.
По словам российского лидера, мировые фондовые индексы упали более, чем на 10%. Для России пока цена "черного золота" пока остается на приемлемом уровне, несмотря на падение. "Сегодня трудно прогнозировать насколько долгосрочной станет эта тенденция. В любом случае нам важно быть готовыми к самым разным сценариям. Для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым", – цитирует Путина ТАСС.
Напомним, ранее Владимир Путин в связи со вспышкой коронавируса в КНР направил Си Цзиньпину телеграмму с выражением поддержки и пожеланиями выздоровления заболевшим. Президент выразил готовность оказать Китаю необходимую помощь, пишет РИА Новости.
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