Мария Кожевникова в панике из-за коронавируса

Актриса
испугалась эпидемии коронавируса, которая бушует в
Европе. Из-за нее Мария Кожевникова пересмотрела свои планы на отдых с сыновьями.
В своем инстаграм-аккаунте артистка призналась, что старалась хладнокровно реагировать на "истерию в СМИ" по поводу болезни. Однако ей стало не по себе, когда коронавирус достиг Европы.
Мария Кожевникова призналась, что старается об этом не думать и не читать новости о болезни. Но теперь молчать не может. Она спросила фолловеров, что они думают про коронавирус и меняют ли свои планы. "Я, если честно, в замешательстве", — отметила знаменитость.
По словам Марии Кожевниковой, чтобы развеять сомнения, она обратилась к врачу. Специалист успокоил ее, но предостерег от поездок. Так что актриса отменила поездку с детьми в Будапешт. Тем более, что младший сын звезды только недавно вернулся домой из больницы.
Как писали "Дни.ру", для артистки стали ударом трудности в лечении младшего наследника. Мария Кожевникова рассказывала, что врачам удавалось держать в норме показатели крови и температуры ребенка, однако организм малыша начал сдавать. Медикам пришлось пойти на крайние меры и прибегнуть к помощи антибиотиков.
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