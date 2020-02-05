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Назван способ защитить Россию от коронавируса

Фото: Willie Siau/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Двухнедельный карантин для людей, эвакуированных из Китая, абсолютно оправдан и способен защитить Россию от дальнейшего распространения коронавируса. В целом все, что делает наша страна для борьбы с эпидемией, правильно, заметил детский хирург Леонид Рошаль.
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Эвакуация россиян из охваченного эпидемией коронавируса Китая вызвала среди некоторой части общества опасения о том, что возвращенные на родину люди могут быть переносчиками болезни. Что делается для безопасности страны, телеграм-каналу LifeShot рассказал Леонид Рошаль.

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 Эпидемия коронавируса

Сюжеты Эпидемия коронавируса

"Мы знаем, что сейчас в Тюмени готовится место, чтобы изолировать на короткий срок тех, кто возвращается. Это правильно, потому что Тюмень обладает определенными кадровыми и техническими возможностями для того, чтобы там оставить этих людей российских. Мы же своих бросать не должны", – подчеркнул он.

Он добавил, что формат карантина для возвращенных из Китая россиян полностью оправдан. Похвалил Леонид Рошаль и другие меры предосторожности, которые в связи с распространением коронавируса были приняты российскими властями. "То, что мы вовремя ограничили, закрыли сообщение, контакты, проводили превентивные мероприятия, это абсолютно верно", – заключил он.

Напомним, ранее было объявлено об эвакуации россиян из охваченных эпидемией коронавируса регионов Китая. Самостоятельно вернуться на родину люди не могут из-за действия карантина. Всем доставленным в страну придется провести две недели в карантине, чтобы специалисты могли убедиться в том, что они здоровы. Для этих целей был выделен комплекс в Тюменской области.

Для защиты России от коронавируса действует целый комплекс мер. В частности, речь идет о проверке прибывающих пассажиров, ограничении сообщения с Китаем, а также повышенных мерах безопасности. Одновременно специалисты разрабатывают вакцину и ищут лекарство от болезни.

Автор: 5 февраля 2020, 15:14

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