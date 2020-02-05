"Поставили на них крест": судьба запертых в зараженном коронавирусом городе ужаснула

"Я благодарна России за эвакуацию, что нас не бросили в очаге разбушевавшегося вируса", – в интервью сайту "Комсомольская правда" призналась жительница Санкт-Петербурга Ольга Бредихина. Однако повезло так далеко не всем.
В частности, власти Казахстана, Узбекистана и Таджикистана пока не смогли принять решения о спасении своих граждан из Китая из-за ведущейся в обществе этих стран дискуссии о целесообразности подобных шагов. Дескать, вернувшиеся могут быть заразны и подвергнуть опасности миллионы человек, поэтому организовывать централизованную эвакуацию не стоит. При этом самостоятельно покинуть город и страну люди просто не могут.
Ольга Бредехина рассказала, что в самом начале эпидемии коронавируса в Китае планировала выехать из города на машине, самостоятельно добраться до ближайшего не закрытого на карантин аэропорта и оттуда вылететь в Европу. "Через день я поняла – мой план не сработает. Ситуация осложнялась. Город окружили военные, машины из Уханя не выпускали", – вспомнила она.
Ограничения все время ужесточались. В конечном счете студенты оказались заперты в своих общежитиях без малейшего шанса покинуть опасную зону. Ольгу спасла объявленная Россией эвакуация.
И хотя судьба оставшихся в фактически закрытом и вымершем из-за эпидемии коронавируса городе ужасала россиянку, она смогла на время оставить своих друзей, поскольку выяснила, что наша страна займется и их спасением тоже. Граждане СНГ также смогут рассчитывать на эвакуацию.
"Жители их стран поставили на них крест. Меня это ужаснуло. Как так можно говорить?! Россия в этом плане и многие другие страны, которые оперативно вывез из Китая своих граждан, поступили верно", – заключила Ольга Бредехина.
Напомним, китайский коронавирус продолжает распространяться по миру. Официально подтверждены два случая заражения в России. Речь идет о гражданах Китая. Эвакуированные россияне будут находиться в двухнедельном карантине в Тюменской области, пока специалисты не убедятся, что они не болеют.
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