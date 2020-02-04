Город вымер: раскрыты страшные последствия эпидемии коронавируса

Коронавирус, экстренные меры китайского правительства по ограничению масштабов эпидемии, разумные меры предосторожности и панические слухи сделали свое дело – город Ухань буквально вымер. На некогда забитых народом улицах пешехода теперь встретить практически невозможно. Закрыли свои двери и многие общественные заведения.
О том, как Ухань живет под карантином, рассказал оказавшийся там россиянин. "В том районе, где мы живем, все достаточно спокойно. Но в целом ситуация обостренная. Если верить новостям, то, конечно, люди прибегают к крайним мерам, но то, что видим мы, все проходит спокойно, размеренно", – цитирует телеканал "Звезда" Павла Личмана.
"Работают магазины, аптеки. Единственное, не работает общественный транспорт, перестало ходить такси. То есть оно ходит, но очень-очень редко", – добавил он. На кадрах из города видно, что город Ухань буквально вымер.
Ситуация осложняется тем, что покинуть его во время действия карантина из-за коронавируса практически невозможно. В связи с этим, добавил Павел Личман, все находящиеся в Ухане россияне крайне признательны правительству России за организацию экстренной эвакуации. Она назначена на 4 февраля.
Напомним, коронавирус впервые был зафиксирован именно в городе Ухань. По некоторым данным, болезнь может быть связана с местным рынком морепродуктов. Высказываются и другие предположения о происхождении эпидемии.
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