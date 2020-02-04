Часть плана США: сенсационное заявление о происхождении коронавируса

Война с Китаем могла быть частью планов США. С таким
заявлением выступил известный журналист Пол Стейган. Администрация Трампа с
самого начала сделала главным геополитическим оппонентом Пекин, при этом в
Вашингтоне не скрывали, что активное экономическое развитие Китая представляет
угрозу для Соединенных Штатов, говорится в материале.
По мнению Стейгана, Китай может навсегда лишить США глобального лидерства. Такие нерадужные перспективы тревожат США, подчеркнул журналист. "Однако убить миллионы людей в наши дни не так просто – любая война сегодня мгновенно станет ядерной", – приводит слова корреспондента портал "Царьград".
Но всегда есть другой путь: например, создать новый вирус, от которого нет вакцины, и спровоцировать панику. Такой поворот событий явно на руку Соединенным Штатам, уверен журналист. Он отметил, что эпидемия коронавируса уже повлияла на мировую экономику: биржи лихорадит, падает цена на нефть.
Тем не менее Стейган лишь строит предположения, ни в чем американцев не обвиняя. В любом случае, коронавирус должен стать сигналом тревоги для китайского руководства и всего мира, уверен он.
На 4 февраля по всему миру заражены более 20 тысяч человек. Жертвами коронавируса стали 427 человек, примерно столько же вылечились. Медики отмечают, что зараза поддается лечению препаратами для ВИЧ-инфицированных.
Россия объявила о закрытии сухопутной границы с Китаем и приостановила железнодорожное сообщение с Поднебесной. Российские ученые вместе с китайскими коллегами работают над вакциной от коронавируса.
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