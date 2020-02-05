Малышева назвала способы борьбы с раком

4 февраля отмечают Всемирный день борьбы с раком. В честь важной даты телеведущая опубликовала в личном профиле "Инстаграм" несколько простых правил, которые помогут не допустить возникновение заболевания.
"Рак победим! Рак лечится! И очень многое зависит лично от вас ", – написала Елена в сопровождении к посту. Первым в списке методов борьбы с болезнью идет избавление от табачной зависимости. Если вы хотите минимизировать риски, курение желательно исключить. Также в советах значится снижение потребления алкоголя.
Онкологические заболевания может предотвратить здоровое питание, вакцинация, регулярные физические нагрузки, своевременные скрининги на злокачественные опухали, защита от палящего солнца. В копилку добавляется и совет женщинам о грудном вскармливании, которое может снизить вероятность появления рака молочной железы, пишет Елена Малышева.
По статистике, в 2018 году от этого заболевания умерли почти десять миллионов человек. Несмотря на развитие медицины, смертность от рака растет год от года.
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