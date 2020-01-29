Онколог рассказал о достижениях России в борьбе с раком

Хирург, онколог и маммолог Дмитрий Петровский рассказал о передовых методах лечения рака и достижениях отечественных специалистов в данной области. Врач отметил, что у российских исследователей есть успехи, но они далеки от прорывных, сообщает телеканал "Царьград".
Петровский выразил уверенность, что наиболее перспективный способ борьбы с онкологическими заболеваниями – стимулирование иммунитета. Он пояснил, что человеческий организм обладает "встроенной защитой" от рака, но по неизвестным причинам она дает сбой, что приводит к образованию опухолей. Поэтому данный механизм следует стимулировать.
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