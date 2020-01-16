Малышева назвала самый безопасный вид рака

Известная российская телеведущая и врач Елена Малышева поделилась мнением о том, какой вид рака является "самым хорошим". По словам медика, проще всего справиться с онкологическими заболеваниями почек, передает URA.ru.
Малышева отметила, что такой вид рака чаще всего диагностируют у обладателей четвертой группы крови – эти опухоли легко обнаружить, и они хорошо поддаются лечению. Она добавила, что люди с первой группой крови рискуют получить рак толстой кишки, со второй – желудка, а с третьей – поджелудочной железы.
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