"Получим сильную пандемию": эксперт о масштабах коронавируса

В понедельник стало известно, что из России депортируют
зараженных коронавирусом китайцев. "Нет проблем, если это будет
происходить по всем правилам, гуманно, если пациентов будут перевозить на
специально оборудованных машинах под присмотром медиков", – сказал в
комментарии для "Дни.ру" эксперт движения "Сильная Россия"
по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав
человека Александр Ионов.
По его словам, подобная практика используется в мире для предотвращения распространения эпидемии. "Тем более сейчас в Китае созданы специальные госпитали для лечения инфицированных", – отметил Ионов.
Эксперт указал на опасность распространения эпидемии коронавируса на отдаленных территориях. Ионов напомнил, что Китай - густонаселенная страна с хорошо развитой инфраструктурой, включая медицинской. "А если у нас по регионам начнут люди заражаться, особенно в отдаленных населенных пунктов, то мы получим сильную пандемию", – предупредил аналитик.
На 3 февраля по всему миру зафиксировано более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами эпидемии стал 361 человек, при этом более 400 излечились.
Правительство России на прошлой неделе объявило о закрытии границы с Китаем. Кроме того, было ограничено авиа и отменено железнодорожное сообщение с Поднебесной. Это поможет не допустить эпидемию коронавируса в нашу страну.
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