В России заметили новую опасность после коронавируса

Возникший в Китае коронавирус 2019-nCoV ставит настоящие рекорды по скорости заражения людей и распространения по миру. Однако у этой эпидемии есть более опасный конкурент, о котором заговорили в России.

Возникший в конце 2019 года коронавирус попал на первые полосы мировых СМИ в начале 2020 года и не сходит с них до сих пор. Внимание международной общественности приковано к этой проблеме.

Пока простые люди обсуждают симптомы коронавируса у человека и думают, как уберечь себя от болезни, специалисты ищут лекарство от вируса или хотя бы способ остановить его распространение. Добралась эпидемия и до России – в нашей стране официально подтверждены два случая. Это стало поводом поговорить о более опасной угрозе, которая нависла над российским обществом.

"Есть вирус, который распространяется оральным путем: информационно-панический вирус", – в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заметил политолог Андрей Никулин. Пока основной удар коронавируса пришелся на сам Китай, главный образом – на город Ухань. Благополучию простых людей угрожает вовсе не загадочная эпидемия, а паника, которая возникает в связи с ним.

Примером того, куда могут завести непроверенные слухи, помноженные на человеческую тревожность, является волна массовых убийств домашних питомцев. Местные СМИ исказили слова доктора Ли Ланьцзюань, которая заметила, что если домашние питомцы контактировали с больным коронавирусом, то их тоже необходимо держать в карантине. Журналисты подали новость так, словно кошки и собаки являются разносчиками заразы. Как итог – некоторые китайцы стали выбрасывать питомцев из окон своих квартир.

В России панические настроения пока не так велики. Однако уже сейчас можно заметить кочующие по Сети невероятные информационные вбросы как о происхождении коронавируса, так и о потенциальных путях заражения. Если "информационно-панический вирус" останется без убедительного ответа, то привести он может к самым печальным последствиям.