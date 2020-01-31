Замешаны США: сенсационное заявление о причине появления коронавируса

Большинство россиян уверены, что вирус не возник случайно, а
был специально распространен по провинции Хубэй. Именно там расположен очаг
эпидемии – 12-миллионный город Ухань.
Распространить вирус могли американцы, уверены россияне. Об этом заявили 77% респондентов, опрошенных аналитической службой "Рамблера". Они отметили, что между Китаем и США идет торговая война, и последние могли таким образом ослабить конкурента.
В то же время 16% респондентов не увидели в причинах распространения коронавируса злого умысла. Еще 7% опрошенных затруднились дать ответ.
Коронавирусом заражены около десяти тысяч человек, подавляющее большинство – в Китае. Скончались 213 человек, примерно столько же вылечились. Ученые по всему миру работают над вакциной. Предполагается, что она появится в течение нескольких месяцев, после чего ее будут испытывать на животных, а затем на людях.
В России заболевших пока не выявлено. В целях профилактики в аэропортах проверяют на симптомы коронавируса всех прибывших граждан КНР, а глава правительства Михаил Мишустин распорядился закрыть границу с Поднебесной.
Чрезвычайная ситуация международного значения – так охарактеризовали эпидемию коронавируса во Всемирной организации здравоохранения. Тем не менее специалисты призвали к сдержанным мерам: передвижение людей и товаров ограничивать не нужно, считают в ВОЗ.
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