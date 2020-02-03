Не поможет: лекарство от коронавируса признано бесполезным

Предполагалось, что средство поможет в борьбе с новым типом коронавируса 2019-nCoV. Однако данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют об обратном.
По словам эксперта, первая вспышка коронавирусной инфекции началась еще в 2002 году. Тогда ее нарекли в России "атипичной пневмонией". Правильное международное название вируса – "тяжелый острый респираторный синдром".
Чучалин отметил, что в то время лекарства быстро оценивались по принципу эффективности и безопасности. "Рибавирин тоже был протестирован, и международные эксперты под эгидой ВОЗ сказали, что он не эффективен", – приводит слова медика РБК.
В 2012 году возник еще один респираторный синдром, также связанный с эпидемией коронавируса. Его источником были верблюды. Тогда при лечении болезни также применялся рибавирин, но он снова не оправдал ожиданий. По словам Чучалина, сегодня нет эффективных лекарств от эпидемии коронавируса.
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