Новый способ передачи коронавируса ужаснул народ

После того, как первые случаи заражения коронавирусом из Китая были официально зарегистрированы в России, новости об эпидемии стали для страны как никогда актуальны. Обнадеживающих вестей среди потока информации об этой болезни совсем немного.
Как сообщает портал AsiaOne, следы коронавируса 2019-nCoV были обнаружены в фекалиях инфицированных пациентов. Это указывает на то, что способ передачи болезни может быть не только воздушно-капельным путем.
Таким образом вирус может распространиться в воздухе после посещения инфицированным человеком туалета. Это ставит под угрозу всех последующих посетителей, передает портал Rambler News. "Теперь дезинфекция туалетов может быть на повестке дня", – заявил профессор Школы общественного здравоохранения Южного медицинского университета Чжан Цивэй.
Народ пришел в ужас от того, что теперь коронавирус может поджидать свою потенциальную жертву буквально где угодно. Стандартные меры предосторожности не справляются, и людям остается надеяться лишь на удачу.
Примечательно, что случаи лавинообразного заражения людей из-за наличия следов болезни в фекалиях для Китая не диковинка. В 2003 году в Гонконге более 320 жителей одного жилого комплекса заболели атипичной пневмонией. Выяснилось, что в доме жили несколько инфицированных людей, которые страдали диареей. Неисправная канализация привела к тому, что болезнь подхватили более двухсот их соседей.
Напомним, коронавирус 2019-nCoV в Китае появился еще в конце 2019 года, однако на первые полосы мировых изданий он попал в начале 2020 года. Число заболевших в мире приблизилось к 17,5 тысячи человек, подавляющее большинство находится в Китае. Погибли 362 человека. Также двое заболевших были обнаружены в России.
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