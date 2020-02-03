Новый способ передачи коронавируса ужаснул народ

Китайский коронавирус 2019-nCoV продолжает подкидывать людям неприятные сюрпризы. Выяснилось, что у болезни может быть еще один способ передачи, о котором специалисты раньше не догадывались.

После того, как первые случаи заражения коронавирусом из Китая были официально зарегистрированы в России, новости об эпидемии стали для страны как никогда актуальны. Обнадеживающих вестей среди потока информации об этой болезни совсем немного.

Как сообщает портал AsiaOne, следы коронавируса 2019-nCoV были обнаружены в фекалиях инфицированных пациентов. Это указывает на то, что способ передачи болезни может быть не только воздушно-капельным путем.

Таким образом вирус может распространиться в воздухе после посещения инфицированным человеком туалета. Это ставит под угрозу всех последующих посетителей, передает портал Rambler News. "Теперь дезинфекция туалетов может быть на повестке дня", – заявил профессор Школы общественного здравоохранения Южного медицинского университета Чжан Цивэй.

Народ пришел в ужас от того, что теперь коронавирус может поджидать свою потенциальную жертву буквально где угодно. Стандартные меры предосторожности не справляются, и людям остается надеяться лишь на удачу.

Примечательно, что случаи лавинообразного заражения людей из-за наличия следов болезни в фекалиях для Китая не диковинка. В 2003 году в Гонконге более 320 жителей одного жилого комплекса заболели атипичной пневмонией. Выяснилось, что в доме жили несколько инфицированных людей, которые страдали диареей. Неисправная канализация привела к тому, что болезнь подхватили более двухсот их соседей.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV в Китае появился еще в конце 2019 года, однако на первые полосы мировых изданий он попал в начале 2020 года. Число заболевших в мире приблизилось к 17,5 тысячи человек, подавляющее большинство находится в Китае. Погибли 362 человека. Также двое заболевших были обнаружены в России.