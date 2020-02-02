Маски не помогут: известный врач раскрыл неожиданную опасность коронавируса

О них рассказал известный советский и украинский врач Евгений Комаровский. Специалист считает, что риску заражения наименее подвержены пожилые люди.
По иронии судьбы, одна из величайших проблем жителей стран СНГ сыграла им на руку. Из-за низких доходов и маленьких пенсий наши бабушки и дедушки мало путешествуют и редко общаются с иностранцами, из-за чего их шансы заболеть стремятся к нулю.
Однако если пожилые люди все же подхватят коронавирус в России, ситуация может привести к печальным последствиям. Комаровский пояснил, что многие представители старшего поколения не привиты даже от гриппа, поэтому им нужно уделять особое внимание.
"Я вас очень прошу, проявите уважение к пожилым. Они сейчас реально рискуют. Вы можете попросить маму вашу, бабушку походить, погулять с детьми, а в супермаркет пойти сами. Проведите дома разъяснительную работу с пожилыми людьми, внушите им, что ближайшие месяцы, не про коронавирус даже речь, про тот же грипп, а они в большинстве своем, в подавляющем, не привитые от гриппа", – призвал медик.
Кроме того, эксперт сообщил, что коронавирус способен передаваться через конъюктиву глаза. Поэтому медицинские маски не помогут в борьбе с инфекцией: по его мнению, для этого будет эффективнее использовать специальные очки. Об этом врач рассказал на своем ютуб-канале.
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