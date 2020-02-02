Первая жертва вне Китая: попавший в Россию коронавирус начал убивать

Согласно последним данным, число жертв пагубной инфекции в Поднебесной превысило 300 человек. При этом только за сутки в провинции Хубэй, где был обнаружен вирус, погибло 45 человек. За это время были обнаружены более 2500 новых зараженных.
Кроме того, коронавирус был диагностирован у множества людей за пределами Китая. Недавно двое больных появились и в России: их госпитализировали в Забайкалье и Тюменской области. Однако прежде никто из зараженных не умирал вне КНР, а один из инфицированных в РФ уже пошел на поправку.
2 февраля представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили в "Твиттер" о первом человеке, который скончался от вируса в Филиппинах. Им стал 44-летний мужчина, который ушел из жизни накануне.
Но в ВОЗ поспешили сообщить, что умерший приехал в Филиппины из китайского города Ухань, где коронавирус был найден впервые. Кроме того, в организации добавили, что оба зараженных на территории страны имели близкие контакты с жителями города.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Коронавирус в Китае
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Удочка или рыба
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Не рано ли рожать в 16 лет?
Быдлячество это образ мышления, способ общения...