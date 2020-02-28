В Китае сделали важное заявление о коронавирусе

Правительство Китая возьмет под контроль вспышку коронавируса COVID-19 к концу апреля. Такое заявление сделал глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Госкомитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает РИА Новости.
Он отметил, что его команда разработала модель прогнозирования эпидемии, согласно которой пик приходится на середину февраля, после чего число инфицированных идет на спад. Как уточняет ToDayNews Ufa, случаев заражения коронавирусом действительно стало меньше в конце февраля.
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