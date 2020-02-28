ВОЗ оценила "агрессивный подход" России к коронавирусу

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус похвалил усилия России и еще нескольких стран в борьбе с эпидемией коронавируса. По его словам, пример этих государств показывает, что агрессивные меры по предотвращению распространения инфекции помогают.
За последние две недели Россия, Бельгия, Индия, Камбоджа, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка и Филиппины не сообщили ни об одном новом случае заражения коронавирусом. Однако, уточнил глава ВОЗ, это не дает гарантии, что болезнь больше не появится в этих странах, передает РБК.
Напомним, что в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал коронавирус. Всемирная организация здравоохранения присвоила инфекции официальное название – COVID-19, сообщает РИА ФАН.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Меня тошнит от стариков...
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Кого еще тошнит от стариков?..
Началась Масленица. Кто как отмечает?
Реалист - кибер-рыцарь
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?
Россия
Бабаевский шоколад мммм(Продолжаем)