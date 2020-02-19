"Нас закроют, как Чернобыль": россияне в панике из-за распространения коронавируса

Китайский коронавирус перепугал россиян на Дальнем Востоке. Прибывшие в Хабаровский край и помещенные на карантин граждане КНР не на шутку испугали жителей села Некрасовка. Люди протестуют и высказывают самые тревожные опасения.



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