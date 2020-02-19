"Нас закроют, как Чернобыль": россияне в панике из-за распространения коронавируса

Новый год в Китае празднуется в конце января. Граждане
Поднебесной, даже если они работают за границей, стараются в эти дни посетить
родственников и друзей, оставшихся на родине. Многие из китайцев работают в
России. После праздников они начали возвращаться обратно.
Группа из 30 китайцев оказалась в селе Некрасовка Хабаровской области. После предварительного осмотра коронавируса у них не обнаружили, но во избежание последствий поместили на двухнедельный карантин в спорткомплексе.
Местные жители новым соседям не обрадовались. По их словам, граждане КНР спокойно перемещаются по селу: посещают магазины и другие общественные места, передает портал Deita.ru. При этом защитными масками потенциальные переносчики опасного заболевания не пользуются.
"Если он (коронавирус. – Прим. ред.) выйдет, не дай бог, это все. Мы вымрем здесь за неделю. Нас закроют, как Чернобыль", – передает портал слова местных жителей.
Напомним, что на 19 февраля количество заболевших по всему миру превысило 74 тысячи человек. Погибли более двух тысяч, 14,5 тысячи смогли излечиться. Россия с 20 февраля вводит полный запрет на въезд граждан Китая с любыми целями.
Несмотря на тревожную статистику, динамика заболеваемости коронавирусом COVID-2019 идет на спад. Медики активно работают над вакциной. Предполагается, что своего пика эпидемия достигнет в конце февраля-начале марта.
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