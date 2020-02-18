Гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса

Граждан Китая, въезжающих для трудовой деятельности, временно перестанут пускать через российскую границу. Уточняется, что запрет начнет действовать с 20 февраля. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавиурсом.
Ранее стало известно, что главный врач госпиталя "Учан" в китайском городе Ухань Лю Чжимин скончался в возрасте 51 года от коронавируса. По данным РИА Новости, его больница была одним из первых медицинских учреждений, где принимали пациентов с этим заболеванием.
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