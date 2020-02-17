Первая россиянка заразилась коронавирусом

Гражданка России заразилась коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. В ближайшее время женщину доставят в больницу, где она пройдет курс лечения, сообщает RT со ссылкой на посольство.
Напомним, что с 5 февраля судно находится на двухнедельном карантине. По данным РИА Новости, число инфицированных превысило 450. О планах эвакуировать своих граждан заявили власти США, Канады, Австралии, Южной Кореи, Греции, Италии и Китая.
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