В центре Москвы проведут дезинфекцию из-за коронавируса

Истерика из-за коронавируса добралась и до Москвы. Специалисты по дезинфекции приедут в Третьяковскую галерею. Как пишет телеграм-канал Mash, работники музея решили свести все риски к минимуму и обезопасить посетителей от возможного заражения.
Обеззараживать будут абсолютно все, что находится в Третьяковской галерее – от самих стен до мелких экспонатов музея. Против коронавируса даже привезут паровоздушную дезинфицирующую камеру.
Интересно, что на такую уборку будет потрачено почти два миллиона рублей. Все работы начнут проводить в начале марта.
Напомним, ранее врач-педиатр из Украины рассказал, когда закончится эпидемия нового заболевания, а также о фактическом числе зараженных.
На данный момент коронавирус обнаружили у 64 тысяч 434 человек. Почти все случаи зафиксированы в Китае. На втором месте – Япония. Там под эпидемию попали 252 жителя страны. Число погибших – 1383.
В России коронавирусом больны два человека. Прямо сейчас в Китае ждут возвращения на родину 230 россиян.
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