В Китае найден эффективный способ борьбы с коронавирусом

В Китае врачи обнаружили способ борьбы с новым типом коронавируса. Он уже доказал свою эффективность при лечении зараженных пациентов.
По данным РИА ФАН, больным переливают плазму из крови людей, организм которых оказался способным побороть заболевание. Об открытии на пресс-конференции заявил глава больницы Ухани Чжан Динюй, пишет Москва 24. В конце 2019 года власти Китая объявили о том, что в городе Ухань провинции Хубэй наблюдается вспышка неизвестного типа коронавируса. На сегодняшний день китайской провинции зарегистрировано 1311 жертв инфекции, напоминает сайт "Комсомольская правда".
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