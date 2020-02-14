Стало известно об окончании эпидемии коронавируса

Пока общественность гадает, когда закончится эпидемия коронавируса и как от нее спастись, украинский специалист Евгений Комаровский делает сенсационные заявления в своем инстаграм-аккаунте.
Оказывается, реальное количество заболевших коронавирусом в несколько раз больше, чем сообщают официальные источники. По словам специалиста, виной тому сложная диагностика болезни. Вирус размножается непосредственно в легочной ткани и гораздо реже – в верхних дыхательных путях, откуда берутся мазки для сбора анализов.
"В 30-50 процентов случаев, когда мазок показывает, что никакого коронавируса нет, на самом деле имеется коронавирусная инфекция. <...> На самом деле, все подтвержденные случаи – на данный момент, 45 195 – можно смело умножать в несколько раз. А вот летальность достоверна – смерть скрыть невозможно", – отмечает Комаровский.
Врач-педиатр рекомендует во время обследования делать компьютерную томографию легких. Как раз в таком случае коронавирус может быть обнаружен с высокой точностью. Ведь изменения в легких, которые происходят у заболевшего, весьма специфичны.
Итоги по коронавирусу можно будет подвести только после окончания эпидемии. По словам Евгения Комаровского, это произойдет в апреле 2020 года, когда наступит неблагоприятная для болезни среда – теплая погода.
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