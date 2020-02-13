Россиянку с подозрением на коронавирус ждет суд за побег из больницы

Представители Боткинской больницы Санкт-Петербурга через суд потребовали вернуть в карантин пациентку с подозрением на коронавирус, сбежавшую из медучреждения. Совсем недавно она вернулась из китайского Хайнаня, сообщает FlashNord.
В аэропорту Пулково у 32-летней женщины взяли анализы, но инфекция не подтвердилась. Тем не менее, ей посоветовали обратиться в больницу при недомоганиях. Спустя несколько дней у нее заболело горло, и россиянка вызвала скорую. Врачи обещали, что госпитализация продлится не более суток, однако ее положили в бокс для карантина и не выпускали. Через два дня она спровоцировала короткое замыкание, открыв образом двери, а затем скрылась.
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