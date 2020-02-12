В России выписали второго пациента с коронавирусом

Гражданина КНР, госпитализированного с коронавирусом, выписали из Краевой инфекционной больницы в Забайкальском крае. Главный врач учреждения рассказал, что мужчина не представляет никакой опасности для общества. Как отмечает ТАСС, жена и дочь бывшего пациента останутся под наблюдением медиков до 14 февраля.
Напомним, в конце декабря прошлого года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии. Возбудителем заболевания стал коронавирус 2019-nСov. Всего за полтора месяца инфекцией заразились 44,2 тысячи человек, из них 1,1 тысячи пациентов скончались, передает телеканал "360".
В России зафиксировали два случая заболевания. Помимо гражданина КНР в Забайкальском крае, опасный коронавирус подхватила китайская студентка. О ее выписке из тюменской больницы стало известно 11 февраля, сообщает НСН.
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