Угроза экономике России: эксперты рассказали о последствиях эпидемии коронавируса

Как рассказали в ведомстве, распространение смертельного коронавируса 2019-nCoV может отрицательно повлиять на мировую и российскую экономику. Однако пока эксперты не готовы оценить масштабы возможных потерь.
Если эпидемия китайской пневмонии будет побеждена в короткие сроки, то в конце 2020 года все негативные последствия удастся устранить. К тому времени Китай и другие страны смогут компенсировать перебои с поставками товаров.
Если же заболевание продолжит стремительно распространяться по всему миру, то это приведет к длительному ограничению транспортных и товарных потоков. В таком случае ущерб от смертельной инфекции будет весьма серьезным.
По словам экспертов Счетной палаты, наибольшую угрозу экономике России представляет сокращение внешнеторгового оборота с Китаем в связи со вспышкой пневмонии. За минувший январь его объемы составили около 100 миллионов долларов – это 16,5% всего оборота России.
Кроме того, замедление мировой экономики из-за эпидемии коронавируса приведет к снижению спроса на энергоносители и падению цен на нефть в России. Так, в период с 27 января по 7 февраля стоимость нефти марки Urals снизилась на 5%, сообщает ТАСС.
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