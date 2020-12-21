Вирусолог о закрытии нарушивших санитарную безопасность компаний в Москве: Нужны самые строгие меры

Работники сферы услуг и торговли обязаны соблюдать все меры предосторожности, потому что контактируют с большим количеством людей, но некоторые из сотрудников все-таки пренебрегают правилами. Это приводит к тому, что компании приостанавливают свою деятельность на три месяца. Именно такое наказание предусмотрено за данное нарушение.

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