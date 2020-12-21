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Вирусолог о закрытии нарушивших санитарную безопасность компаний в Москве: Нужны самые строгие меры

Вирусолог о закрытии нарушивших санитарную безопасность компаний в Москве: Нужны самые строгие меры

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Работники сферы услуг и торговли обязаны соблюдать все меры предосторожности, потому что контактируют с большим количеством людей, но некоторые из сотрудников все-таки пренебрегают правилами. Это приводит к тому, что компании приостанавливают свою деятельность на три месяца. Именно такое наказание предусмотрено за данное нарушение.
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Во время пандемии коронавируса 58 компаний приостановили деятельность после того, как нарушили санитарные правила. 15 фирм сейчас находятся на контроле у судебных приставов. 43 исполнительных производства уже окончено.

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Компании, которые пренебрегли мерами предосторожности, не закрываются насовсем. Им лишь дают время для организации безопасной работы. "Сегодня рост заболеваемости и в стране и особенно в Москве. Это связано с нашим разгильдяйством. Конечно, в условиях пандемии должны быть строгие меры", – отметил доктор медицинских наук Виктор Зуев в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

Чем ответственнее граждане будут относиться к мерам безопасности, тем быстрее приблизится момент, когда все ограничения будут сняты. А пока необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, а также носить маски и перчатки.

"Надо принимать все те меры, которые препятствуют передаче возбудителя от человека к человеку. Мне 60 лет назад маска спасла жизнь, когда в Москву был завезен вирус натуральной оспы. Я вошел в палату больным натуральной оспой и брал у них материал. Они на меня кашляли, чихали. На мне были две пары перчаток и маска (комок ваты и марлевая салфетка). И только потом выяснилось, что я был непривитый", – рассказал Зуев.

Стоит отметить, что Москва стала одним из первых городов мира, где стартовала вакцинация от ковида. В настоящий момент расширяется круг лиц, которые могут сделать себе прививку от коронавируса. К слову, работники сфер услуг уже могут подать заявку на введение препарата в организм.

Вакцинация от коронавируса проводится только по желанию человека. Никто никого не принуждает делать прививку, неоднократно отмечали власти.

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Автор: 21 декабря 2020, 20:55 Источник: Дни.ру
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