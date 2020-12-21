Академик РАН о панике в Европе из-за мутации коронавируса: Чистой воды психоз

Вирусам свойственны мутации, новые варианты появляются постоянно, отметил ученый. Коронавирус изменяется в 30 раз медленнее гриппа, подчеркнул Зверев.
Он напомнил, что не так давно мир паниковал из-за нового штамма коронавируса в Испании. "Это не первая мутация, они все время происходят", – сказал эксперт.
В панике по поводу нового штамма коронавируса в Великобритании нет рациональной основы, уверен Зверев. "На мой взгляд, это чистой воды психоз", – заявил академик.
Зверев напомнил, что Всемирная организация здравоохранения не объявляла британскую мутацию более опасной. При этом уже известные человечеству новые штаммы коронавируса не меняли его структуру и свойства, добавил ученый.
О мутации коронавируса сообщил накануне министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. По его словам, новый штамм может быть на 70% заразнее. Однако нет оснований говорить, что мутировавший коронавирус приводит к более тяжелому заболеванию.
Из-за обнаружения нового штамма премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении жесткого карантина в Лондоне и нескольких графствах. Закрываются кафе, рестораны и заведения, которые не торгуют товарами первой необходимости.
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