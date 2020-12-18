Озвучены правила работы кафе и ресторанов в Москве в период пандемии коронавируса

К полуночи все гости должны оплатить счета и покинуть заведение, а сотрудники закрыть ресторан. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
В ноябре мэр Сергей Собянин объявил о новых ограничениях, вызванных ситуацией с коронавирусом в Москве. Так, в заведениях общественного питания, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей с 23:00 до 6:00.
Примечательно, что договоренность для кафе и ресторанов не распространяется на владельцев ночных развлекательных заведений. Для них действуют прежние правила.
Отметим, по последним данным, выявлено более 720 тысяч случаев коронавируса в Москве. Более 550 тысяч пациентов уже вылечились, еще 10 243 умерли.
Напомним, что из бюджета Москвы были экстренно выделены резервные средства на закупку вакцины от COVID-19. В 2021 году на эти цели дополнительно направят 10 миллиардов рублей. Как ранее отметил мэр столицы Сергей Собянин, благодаря самоотверженному труду людей, прочной системе здравоохранения и диверсифицированной экономике город проходит через испытание с минимально возможными для этого потерями.
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