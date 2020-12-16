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Мэр Москвы сообщил о сохранении ограничений по COVID-19 в 2021 году

Мэр Москвы сообщил о сохранении ограничений по COVID-19 в 2021 году

Сергей Собянин. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мэр Москвы выступил с отчетом в городской думе. Сергей Собянин высказался об ограничениях из-за коронавируса в предстоящем году.

Продолжение: Собянин сделал заявление об отмене коронавирусных ограничений в Москве

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Градоначальник сообщил, что в ближайшие месяцы в городе продолжат действовать ограничения по COVID-19. Сергей Собянин уточнил, что меры защиты населения от коронавируса будут "мягкими".

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По словам мэра, основным способом поддержки горожан является возможность работать без локдаунов. Если бы власти закрыли Москву на карантин, то это обернулось бы банкротством предприятий и ростом безработицы.

"Поэтому мы воздерживаемся от таких радикальных мер до последнего", – пояснил Собянин и отметил, что вся система здравоохранения была мобилизована для борьбы с пандемией.

Всего коронавирусом в Москве заразились 708 530 человек. За прошедшие сутки диагноз поставили 5 028 горожанам. Выздоровели и покинули больницы 545 430 пациентов, скончались 10 095 жителей столицы.

Осенью в городе ужесточили ограничения. Пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями просят оставаться дома. Выходить на улицу им следует только в случае крайней необходимости.

Школьники старших классов и студенты городских вузов переведены на дистанционный режим обучения. Льготный проезд на общественном транспорте временно остановлен.

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Автор: 16 декабря 2020, 13:35 Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
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