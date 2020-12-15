Не спутаешь с гриппом: иммунолог назвал явное отличие коронавируса от других болезней

Иммунолог и аллерголог Владимир Болибок уверяет, что явная потеря обоняния и чувства вкуса у человека – не что иное как проявление коронавируса. Конечно, при гриппе и простой простуде это тоже бывает, но потерю обоняния при ковиде человек не спутает ни с чем другим, сомнений у него не должно быть.
Врач подчеркнул, что именно потеря вкуса и обоняния отличает COVID-19 от других инфекций, пишет "Царьград".
"Самые основные – потеря обоняния и вкуса. Это характерно, прежде всего, для коронавирусной инфекции", – заявил Болибок.
По словам иммунолога, потеря обоняния характерна именно для легкой степени заболевания, но встречается и в средне тяжелой. При этом человек перестает чувствовать запахи и вкус не сразу – после начала заболевания должно пройти несколько дней. Обычно это происходит на вторую неделю болезни, когда у больного уже развивается вирусная пневмония.
Ранее "Дни.ру" писали, что в ВОЗ предупредили о новом виде коронавируса. Он оказался ее более заразен.
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