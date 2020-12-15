"Это был паршивый год": Джордж Клуни рассказал о неизлечимой болезни сына

Джордж Клуни был заядлым холостяком. Мало кто надеялся, что актер, которому перевалило за 50, решит все же остепениться и завести полноценную семью. Однако все изменилось, когда голливудская звезда встретила ту самую женщину – юриста Амаль Аламуддин..
Пара познакомилась на вечеринке у общих друзей в 2013 году и почти сразу начала встречаться. Меньше чем через год Джорд Клуни сделал подруге предложение. Свадьба прошла в 2014 году в Италии в окружении близких друзей и родственников.
В 2017 году у супругов родились близнецы. Малышей назвали Элла и Александр. Джордж Клуни – заботливый и любящий отец. Несмотря на то, что они с женой стараются оберегать детей от лишнего внимания, актер то и дело с гордостью рассказывает о наследниках.
Например, недавно артист заявил, что к двум годам его малыши уже знали английский и итальянский алфавит. Джордж Клуни души не чает в дочери. Как-то раз он сказал, что Элла очень элегантна и изящна. "У нее огромные глаза. Слава богу, она похожа на Амаль", – иронизирует звезда Голливуда.
Джордж Клуни признался, что дети по характеру очень разные. Лидерскими качествами обладает именно дочь, а вот сын предпочитает во всем следовать за сестрой. Супруга актера уверяет, что Александр невероятно похож на своего отца, однако счастливый папа сходства не находит.
Джордж Клуни впервые стал отцом в 56 лет. Однажды он рассказал, как они с супругой узнали, что у них будут близнецы. Пара пришла на прием к гинекологу, и врач после УЗИ сообщил, что супруга актера ждет двойню. "И я такой: "Что?" Мы просто сидели, смотрели на листок бумаги, который нам дали, и думали, что это ошибка", – рассказала звезда.
Однако, как оказалось, сын Джорджа Клуни неизлечимо болен. В интервью изданию The Guardian артист признался, что у Александра астма. Именно поэтому 2020 год для его семьи стал особенно тяжелым. Пара безумно переживает за здоровье наследника, ведь коронавирус очень опасен для людей с проблемами дыхательной системы.
Как отметил 59-летний отец близняшек, врачи говорят, что ковид безвреден для малышей, но рисковать супруги не хотят. По словам актера, с марта семья редко покидает пределы дома, так как боится за состояние Александра. К счастью, дети могут гулять на территории вокруг особняка. "Этот год был паршивым", – подытожил актер. Клуни мечтает, чтобы 2020-й поскорее закончился. Ох, Джордж, поверь, мы тоже мечтаем, мы тоже.
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