В ВОЗ предупредили о новом виде COVID-19: Более заразен

Представитель организации Дэвид Набарро сообщил, что новый вид COVID-19 распространяется гораздо быстрее, чем ранее известный. Тем не менее назвать его более опасным нельзя.
В ВОЗ отметили, что появление мутации не изменит приоритеты в борьбе с коронавирусом в Соединенном Королевстве. Набарро призвал общество проявлять бдительность в нынешних условиях.
Отметим, что ситуация с коронавирусом в мире напряженная. С начала пандемии COVID-19 заразились 73,2 миллиона человек. Лидером по числу инфицированных являются Соединенные Штаты, где выявили 16,9 миллиона случаев.
На втором месте находится Индия с 9,9 миллиона заболевшими. Далее идет Бразилия, где обнаружили 6,9 миллиона инфицированными. Четвертую позицию занимает Россия с 2,7 миллиона случаев.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал условие, при котором пандемия в мире завершится. Это произойдет только после того, как вакцинацию пройдет большинство населения стран.
Отметим, что защитить себя от коронавируса можно, соблюдая элементарные правила. Специалисты рекомендуют носить маски и перчатки в общественных местах, а также регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептиком.
Популярные темы форума
Путин не вор
Наглость, высокомерие, тупость
Не встаёт! Помогите!!!
Залетела!!!
Когда хохлы кастрюли снимут?
Отвратительное
Психоанализ Клавы
Трусы
Изменила будущему супругу
В Алкашей вселяются черти