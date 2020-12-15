Повторное заражение: известного актера госпитализировали с коронавирусом

79-летнего актера Сергея Шакурова экстренно увезли в больницу. Результат его анализов показал наличие в крови коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. О степени тяжести состояния артиста пока не сообщается. Однако известно, что больных ковидом в Москве сейчас госпитализируют со степенью поражения легких от 25 процентов.
Сейчас о состоянии актера ничего не известно. По данным портала Super, коронавирус у Сергея Шакурова обнаружили еще в октябре. Выходит, что он заболел второй раз, либо болезнь дала осложнения.
Известно, что в конце октября у Сергея Шакурова нашли вирусную пневмонию, тогда он тоже был госпитализирован. После выписки его отправили на домашний карантин, однако сейчас ему стало резко хуже, и его тест снова дал положительный результат.
Врачи стараются стабилизировать состояние народного артиста, актера театра и кино. Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, слава пришла к Сергею Шакурову после съемок в фильмах "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сибириада", "Сто дней после детства", "Брежнев", "Экипаж" и многих других.
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