"Ковид добавил смертности": Песков о жестких ограничениях перед Новым годом

В начале ноября каждый день от осложнений, вызванных коронавирусом, в России умирали в среднем 350 человек. В декабре ситуация заметно изменилась. Теперь суточный прирост летальных исходов гораздо выше – в среднем 550 случаев.
Дмитрий Песков согласился, что "ковид добавил смертности". Несмотря на это, речи о введении локдауна в стране нет, отметил пресс-секретарь Владимира Путина. Похожее заявление недавно делал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что новых ограничений перед Новым годом в столице не будет.
Тем временем в нескольких регионах России коечный фонд занят на 90%, пишет Пятый канал. О быстрой заполняемости палат пациентами с коронавирусом сообщили врачи из Санкт-Петербурга, Ивановской и Орловской областях, а также республик Коми, Крым и Мордовии.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, вакцинировать россиян повсеместно начнут в следующем году. Прививать определенные категории граждан уже начали. Подать заявку на введение препарата "Спутник V" в организм могут учителя, медики, работники социальных служб. Стоит помнить, что вакцинация от коронавируса в России носит добровольный характер.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Подросток
Не встаёт! Помогите!!!
Наглость, высокомерие, тупость
Вам приходилось жить с алкоголиками?
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.
Если мужчина добрый
Его бывшая лучше меня
Вас содержит мужик или вы его?