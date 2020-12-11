"Ковид добавил смертности": Песков о жестких ограничениях перед Новым годом

Ситуация с коронавирусом в России до сих пор сложная. Каждый день выявляют свыше 26 тысяч зараженных. Из-за печальной статистики народ интересуется, планируют ли власти вводит карантин. Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на этот вопрос.

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