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Объявлена дата поступления вакцины от коронавируса

Объявлена дата поступления вакцины от коронавируса "Спутник V" в гражданский оборот

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В России были разработаны и успели пройти все необходимые испытания уже две вакцины – "Спутник V" и "Вектор". Уже в ближайшее время они будут выпущены в гражданский оборот.
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"Предполагается, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 миллиона доз вакцины "Спутник V", – рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. На этом процесс не остановится.

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Так, существует вакцина государственного научного центра "Вектор", носящая название "ЭпиВакКорона". Возможные объемы ее поступления в гражданский оборот на данный момент оцениваются. При этом она будет выпущена в то же время, что и "Спутник V".

Напомним, российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была первым в мире официально зарегистрированным препаратом подобного назначения. Клинические испытания она прошла в июне и июля.

Сама регистрация произошла 11 августа, а 7 сентября были начаты пострегистрационные испытания в Москве. Добровольцы – 40 тысяч человек, из которы десять тысяч получили плацебо вместо настоящего препарата – были привиты уже 9 сентября.

При этом в Москве уже стартовала кампания по вакцинации граждан, входящих в группы риска и вынужденных контактировать с людьми по службе. Речь идет о врачах, учителях и работниках социальных служб.

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Автор: 10 декабря 2020, 21:47 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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