Суточный прирост заразившихся COVID-19 россиян превысил 28 тысяч

Новые случаи обнаружили в 84 регионах. Лидером по количеству заболевших является Москва. Суточный прирост в столице составил 7 215. Далее идут Санкт-Петербург и Московская область с 3 779 и 1 370 инфицированными соответственно.
В первую десятку также попали Нижегородская, Архангельская, Свердловская, Воронежская, Ростовская, Вологодская области, Республика Карелия. Меньше всего случаев – в Ненецком и Чукотском автономных округах.
Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразились 2,59 миллиона граждан в 85 регионах. Выздоровели и покинули больницы 2,05 миллиона человек, скончались 45,8 тысячи пациентов.
Напомним, что этой весной президент Владимир Путин расширил полномочия губернаторов. Каждый регион сам принимает решение об ужесточении или ослаблении ограничений из-за COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин накануне пообещал не вводить дополнительные меры в городе перед праздниками. Жители столицы смогут гулять на улицах, но никаких развлекательных мероприятий не будет.
Метро в городе будет работать всю новогоднюю ночь. При этом льготные проездные, которые были заблокированы из-за пандемии, восстанавливать пока не планируют.
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