Собянин высказался о дополнительных ограничениях в Москве на новый год

Число госпитализированных с коронавирусом за прошлую неделю не изменилось по сравнению с предыдущей. Но расслабляться рано, поэтому никаких послаблений не предвидится. Вся медицинская система Москвы работает в напряжении.
На новый год власти Москвы не обещают новых ограничений, но и приняты меры отменять не будут, сообщает РИА Новости.
"Дополнительных ограничений и штрафов на Новый год в Москве не планируется", – говорится в сообщении телеграм-канала РИА Новости.
В новогоднюю ночь москвичам можно будет гулять по паркам и скверам, но никаких увеселительных программ там не будет.
Метро будет работать всю новогоднюю ночь. При этом льготы на проезд, которые были заблокированы в период эпидемии, пока восстанавливаться не будут.
Мэр Москвы подчеркнул, что люди с хроническими заболеваниями должны будут по прежнему оставаться дома. В праздничные дни поликлиники Москвы будут работать в усиленном режиме.
Столица остается на первом месте по числу заразившихся коронавирусом. В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 6 730 случаев заражения COVID-19, госпитализированы 1 663 человека.
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