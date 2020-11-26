Возможно ли повторно заразиться коронавирусом

По мнению эксперта, в настоящий момент оценить возможность повторного заражения коронавирусом пока сложно, поскольку прошло недостаточно времени. Необходимо понаблюдать за людьми, которые были привиты от ковида, считает специалист.
Чепурнов уверен, что переболел ковидом дважды. Однако не все коллеги разделяют его мнение, поэтому вопрос остается спорным, обсуждает "Радио 1".
Также вирусолог добавил, что повторное заражение коронавирусом может зависеть от индивидуальных характеристик. Например, нужно брать во внимание возраст, иммунитет и другие параметры, отметил Чепурнов. Он считает, что ответить на этот вопрос можно увереннее через несколько месяцев, когда ученые выявят некоторые закономерности.
Напомним, ранее в Кремле сообщили, когда в России начнется массовая вакцинация от коронавируса. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, граждан начнут прививать до новогодних праздников. Точную дату он назвать не смог.
Тем временем в России с начала ноября фиксируют свыше 20 тысяч случаев заражения коронавирусом каждый день. За все время ковид диагностировали у 2,1 миллиона жителей страны. Выздоровели от этого недуга свыше 1,6 миллиона человек, скончались – более 38 тысяч пациентов.
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