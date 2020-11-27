Коронавирус в России поставил новый рекорд: более 27 тысяч зараженных за сутки

За прошедший день инфекцию подхватили 27 543 россиянина. У менее половины из них – 22,6% – нет ярко выраженных симптомов. Выздоровели и покинули больницы 26 682 человека, умерли 496 пациентов.
На первом месте по числу заболевших находится Москва. В столице выявили 7 198 новых случаев за сутки. Далее идут Санкт-Петербург и Московская область, где заразились 3 687 и 1 058 жителей.
Много случаев также обнаружили в Нижегородской, Свердловской, Архангельской, Воронежской областях, Республике Карелия, Хабаровском крае и Красноярском, отметили в оперативном штабе.
Всего в России с начала пандемии заболели коронавирусной пневмонией 2,21 миллиона человек. Победили инфекцию 1,71 миллиона граждан. Жертвами COVID-19 стали 38,5 тысячи пациентов.
Этой осенью власти некоторых регионов ужесточили ограничения по COVID-19. Так, до середины января в Москве все пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны оставаться дома.
Школьники и студенты столичных вузов переведены на дистанционный режим обучения. Работа развлекательных заведений – баров, дискотек и клубов – временно остановлена.
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